«Щедрика» виконали на азербайджанських національних інструментах

Популярну у всьому світі українську композицію "Щедрик" виконали на азербайджанських національних інструментах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Азербайджані у Фейсбуці.

"Талановита українська музикантка Поліна Десятниченко спеціально приїхала з Канади в Азербайджан вивчати мистецтво мугаму. А щойно створений українсько-азербайджанський тандем у складі Поліни Десятниченко, заслуженого артиста Азербайджану Tогрула Асадуллаева, заслуженої артистки Чинари Гейдарової, Вафи Ширалієвої, Шафи Карімової та Азада Алімаммадова дав можливість українському «Щедрику» зазвучати по новому за допомогою стародавніх азербайджанських музичних інструментів", - заявили у дипмісії.

У посольстві також нагадали, що понад 100 років тому мелодія «Щедрика» вперше пролунала на гастролях українського хору в Північній Америці і незабаром отримала надзвичайну популярність як легендарна пісня "Carol of the bells".

"Символічно, що рівно через століття український «Щедрик» повернувся в Старий Світ, щоб бути почутим з вершин величних і чарівних Кавказьких гір", - додали у дипмісії.

Як відомо, одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича української народної пісні "Щедрик" - знана не лише в Україні, але й в усьому світі, як різдвяна мелодія, має понад 100 варіантів виконання різними мовами. У світі ця мелодія під назвою Carol of the Bells (Колядка дзвонів) стала одним із символів різдвяних свят.

Першою сто років тому популяризувала "Щедрика" за кордоном хорова капела під керівництвом Олександра Кошиця.

Фото: посольство України в Азербайджані