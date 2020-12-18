У Києві стартував міжнародний проєкт «Повернемо «Щедрику» українське громадянство»

У столичному Українському домі відбулася презентація міжнародного мистецького проєкту «Повернемо «Щедрику» українське громадянство».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогоднішній виступ - це початок масштабного проєкту, результатом якого буде альбом «Наш «Щедрик», куди буде включено більше 20-ти найрізноманітніших виконань «Щедрика», який по праву стане візитівкою української культури у світі», - сказав під час презентації автор проєкту - артист ЮНЕСКО в ім'я миру, народний артист України Герман Макаренко.

Презентація проєкту «Повернемо “Щедрику” українське громадянство» / Фото: Євген Любімов, Укрінформ

Відома мелодія «Щедрика» пролунала в Українському домі у виконанні оркестру «Kиїв Класик» під управлінням Германа Макаренка, дитячого фольклорного колективу «Первоцвіти», фольклорного ансамблю «Королівна».

Макаренко розповів, як виникла ідея цього проєкту. «Це давня історія, коли в 1998 році на міжнародному фестивалі мистецтв «Christmas Holiday» в Канаді під час виконання «Щедрика» мій колега з Монреальської опери сказав, що це їхня музика. Я відповів, що він помиляється, і назвав прізвище автора, який зробив з фольклорної споконвічної української мелодії професійний твір, - Микола Леонтович. Він був дуже здивований. Я теж був здивований, що навіть професіонали не здогадуються, що це українська мелодія. І відтоді скрізь, під час гастролей в Америці, Західній Європі і вже цьогоріч у Кувейті, ми виконуємо «Щедрика», дивуючи тим, що це мелодія українська, яку світ знає як «Carol of the Bells». Ми поступово змінюємо громадянство «Щедрика», - сказав диригент в розмові з кореспондентом Укрінформу.

Митець додав, що з 2016 року виступив з ініціативою і намагається внести цю одну з найпопулярніших у світі мелодій до національного списку нематеріальної спадщини України та репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Наразі ж, за словами диригента, до проєкту «Повернемо «Щедрику» українське громадянство» запрошено велику кількість музикантів, співаків з різних країн світу, щоб підготувати альбом «Наш «Щедрик», який міститиме понад 20 композицій – різними мовами, в різних виконаннях.

«Якщо зараз ви почули його фольклорне та джазове виконання, то далі буде і хорове, і симфонічне, і камерне, і рокове. Він має стати візитівкою української культури у світі. Ми маємо завершити його у серпні наступного року і представити на 30-річчя Незалежності України. Ми хочемо розмістити його на медіаплатформах для того, щоб люди у різних куточках земної кулі мали можливість послухати нашого «Щедрика» різними мовами і зрозуміти, що це – виключно надбання українського народу», - зауважив маестро.

Макаренко також повідомив, що на концерті-презентації альбому буде представлено, зокрема скульптуру, присвячена «Щедрику», яку готує відома французька скульпторка Хедва Сер.

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Одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича української народної пісні "Щедрик" - знана не лише в Україні, але й в усьому світі, як різдвяна мелодія, має понад 100 варіантів виконання різними мовами. У світі ця мелодія під назвою Carol of the Bells (Колядка дзвонів) стала одним із символів різдвяних свят.

Першою сто років тому популяризувала "Щедрика" за кордоном хорова капела під керівництвом Олександра Кошиця.