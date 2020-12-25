Країни ЄС взялися за перевірку Brexit-угоди

У країнах ЄС почали вивчати і перевіряти щойно укладену угоду про відносини між Великої Британією та блоком після Brexit. Документ налічує 1246 сторінок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Цей договір забезпечить вільну торгівлю та відсутність митних зборів.

Глава делегації ЄС на перемовинах із Лондоном Мішель Барньє у п’ятницю повідомив послів країн ЄС про їх результати.

Із боку ЄС укладена угода має ще бути схвалена усіма 27 членами. Документ, як передбачається, набуде тимчасової чинності з 1 січня. А Європарламент ратифікує документ «заднім числом» на початку наступного року.

Нагадаємо, що Велика Британія та Євросоюз досягли угоди щодо своїх подальших відносин 24 грудня ввечері.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, вичерпується 31 грудня поточного року. Сторони тривалий час вели інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Британія зберігали різні підходи до принципових питань у таких сферах, як правове поле, система управління та організація рибальства. Виходячи із сьогоднішніх подій, сторони змогли досягти компромісу ще до завершення поточного року.