Угода між ЄС і Британією є досягненням, але процес не завершено – президент Євроради

Оголошення про те, що команди перемовників від ЄС і Великої Британії змогли досягти згоди, є ключовим кроком до встановлення тісних відносин між сторонами у майбутньому, який тепер має бути уважно розглянутий Європейською радою та Європейським парламентом.

Як повідомляє Укрінформ, таку позицію висловив у четвер президент Європейської ради Шарль Мішель. Текст його заяви оприлюднений на сайті Європейської ради.

«Для наших громадян та для нашого бізнесу широка угода з нашим сусідом, другом і союзником є найкращим результатом. За останні кілька років ЄС продемонстрував єдність та рішучість у переговорах з Великою Британією. Ми продовжуватимемо зберігати таку єдність», - запевнив Мішель.

Він подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та головному перемовнику від ЄС Мішелю Барньє за невтомні зусилля для досягнення позитивного результату.

«Це були дуже важкі переговори, але процес іще не завершений. Настав час для Європейської ради та для Європейського парламенту проаналізувати домовленість, що була досягнута на рівні перемовників, до того, як дати (угоді) зелене світло», - додав Мішель.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ЄС і Велика Британія оголосили про досягнення домовленості навколо змісту угоди про подальші двосторонні відносини після передбаченого угодою про Brexit перехідного періоду, термін якого спливає 31 грудня поточного року.

Британія вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня 2020 року.