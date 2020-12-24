Після Brexit: Європарламент розгляне угоду ЄС і Британії вже наступного року

Європейський парламент вітає досягнуту в «останню хвилину» угоду між ЄС і Великобританією щодо подальших відносин, але, оскільки її ухвалення потребує ретельної парламентської процедури, європейські депутати належно вивчатимуть цю угоду вже у наступному році.

Як повідомляє Укрінформ, про це у четвер заявив Президент Європейського парламенту Девід Сассолі. Текст відповідної декларації оприлюднений на сайті Європейського парламенту.

«Європарламент висловлює жаль, що тривалість переговорів та прийняте в останню хвилину рішення не дозволяють провести належну парламентську процедуру її розгляду до кінця року. Зараз парламент готовий реагувати відповідально з метою мінімізувати негативні наслідки для громадян і бізнесу, уникнути хаосу та негативних проявів, до яких міг би призвести сценарій no-deal - без угоди. Парламент продовжить роботу у відповідних комітетах та у форматі повного пленарного засідання з тим, щоб дати своє погодження вже у наступному році», - наголосив Сассолі.

При цьому він привітав той факт, що сторонам вдалося досягнути домовленості.

«Хоча я глибоко жалкую з приводу рішення Великої Британії полишити ЄС, я був завжди переконаний, що переговорне рішення відповідає найкращим інтересам обох сторін. Ця угода віднині може сформувати основу для будівництва нового партнерства між нами», - сказав Президент Європарламенту.

Читайте також: Парламент Британії збереться на екстрене засідання 30 грудня

Сассолі нагадав, що вже за лічені дні законодавство ЄС не буде поширюватися на Великобританію. Уряд Великої Британії чітко висловився за те, щоб покинути Спільний ринок, Митний союз та зону вільного руху людей. Це рішення матиме наслідки – віднині подорожі та торгівля між Великою Британією і ЄС вже не будуть такими безпроблемними, як раніше. Рішення не продовжувати час перехідного періоду, який спливає 31 грудня, також належить уряду Великої Британії.

«Незалежно від Brexit, ЄС і Велика Британія продовжують поділяти спільні цінності та інтереси. Обидві наші сторони побудовані на демократії та на повазі до верховенства права, перед нами постають численні виклики – від кліматичних змін до тероризму. Ця угода є початком, від якого ми будуватимемо наше нове партнерство» – додав Президент Європарламенту.

Читайте також: Медики Британії просять уряд продовжити перехідний період Brexit

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ЄС і Велика Британія оголосили про досягнення домовленості навколо змісту угоди про подальші відносини після передбаченого угодою про Brexit перехідного періоду. Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня 2020 року.