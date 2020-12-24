Шотландія вимагає незалежності після нової угоди щодо Brexit

Голова шотландського уряду Нікола Стерджен відреагувала на новину про погодження нової торговельної угоди між ЄС та Великою Британією, вимогою надати незалежність Шотландії.

Як повідомляє Укрінформ, про це вона написала у Твіттері.

"Перш ніж почнеться метушня, варто пригадати, що Brexit відбувається проти волі шотландців. Не існує жодної угоди, котра коли-небудь змогла б компенсувати те, чого позбавляє нас Brexit. Для нас настав час окреслити власне майбутнє як незалежної європейської держави", - написала Стерджен.

Як повідомлялося, напередодні Різдва Велика Британія та Європейський Союз досягли угоди щодо двостороннього партнерства після завершення перехідного періоду за угодою про Brexit, що спливає 31 грудня поточного року.

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, вичерпується 31 грудня поточного року. Сторони тривалий час вели інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Британія зберігали різні підходи до принципових питань у таких сферах, як правове поле, система управління та організація рибальства. Виходячи з сьогоднішніх подій, сторони змогли досягти компромісу ще до завершення поточного року.