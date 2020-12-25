Вже відомо, хто з поляків першим отримає щеплення від коронавірусу

У Польщі, де 27 грудня розпочнеться вакцинація медпрацівників від коронавірусу, першими щеплення отримають медсестра і лікар шпиталю МВС у Варшаві.

Про це передає кореспондент Укрінформу з посиланням на TVN.

“Для щеплення обрано двох осіб, чоловіка та жінку, – працівників нашого шпиталю”,- повідомила речниця медзакладу Івона Солтис.

Згодом було поінформовано, що йдеться про медсестру та лікаря цього медзакладу.

За інформацією уряду Польщі, перша партія вакцини (10 тис. доз) прибуде до Польщі 26 грудня, і вже наступного дня отримають щеплення перші медики у різних регіонах.

До кінця грудня до Польщі мають доправити 300 тис. доз вакцини, а до кінця січня загалом 1,5 млн доз. Це дасть змогу вакцинувати 750 тис. осіб.

За останню добу в Польщі зафіксовано понад 13 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, померли 497 осіб. Загалом від початку пандемії у країні коронавірусом інфікувалися понад 1,2 млн осіб, померли понад 26,7 тис. пацієнтів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 79 310 377 випадків COVID-19, зокрема 1 742 463 летальні, одужали 55 867 849 осіб.