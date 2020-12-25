Вже відомо, хто з поляків першим отримає щеплення від коронавірусу

Вже відомо, хто з поляків першим отримає щеплення від коронавірусу

Укрінформ
У Польщі, де 27 грудня розпочнеться вакцинація медпрацівників від коронавірусу, першими щеплення отримають медсестра і лікар шпиталю МВС у Варшаві.

Про це передає кореспондент Укрінформу з посиланням на TVN.

“Для щеплення обрано двох осіб, чоловіка та жінку, – працівників нашого шпиталю”,- повідомила речниця медзакладу Івона Солтис.

Згодом було поінформовано, що йдеться про медсестру та лікаря цього медзакладу.

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За інформацією уряду Польщі, перша партія вакцини (10 тис. доз) прибуде до Польщі 26 грудня, і вже наступного дня отримають щеплення перші медики у різних регіонах.

До кінця грудня до Польщі мають доправити 300 тис. доз вакцини, а до кінця січня загалом 1,5 млн доз. Це дасть змогу вакцинувати 750 тис. осіб.

За останню добу в Польщі зафіксовано понад 13 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, померли 497 осіб. Загалом від початку пандемії у країні коронавірусом інфікувалися понад 1,2 млн осіб, померли понад 26,7 тис. пацієнтів.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 79 310 377 випадків COVID-19, зокрема 1 742 463 летальні, одужали 55 867 849 осіб.

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