У Сербії розпочалася вакцинація від COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.
Зазначається, що вакцинувалася від коронавірусу і міністр праці та соціальної політики Дарія Кисич-Тепавчевич, яка відповідає за боротьбу з коронавірусом.
«Я хочу особисто продемонструвати, що вакцина безпечна», - сказала вона.
Перша партія (4,8 тисячі доз) вакцини, розробленою компаніями Pfizer та BioNTech, у вівторок прибула в аеропорт Белграда, столиці Сербії. Очікується, що першими вакцинують мешканців будинків для людей похилого віку.
Раніше президент Сербії Александар Вучич анонсував, що масова вакцинація громадян розпочнеться в середині січня, якщо доставлення препаратів піде за планом. Вучич розраховує, що до кінця січня буде вакциновано 1 мільйон громадян (населення Сербії становить 6,9 мільйона).
Як повідомляв Укрінформ, навесні цього року Сербія ввела один із найжорсткіших у світі карантинів.
З 20 грудня в країні діє посилений режим контролю на кордонах: іноземці можуть потрапити в Сербію лише за наявності негативного тесту на коронавірус або за умови обов’язкової 10-денної самоізоляції.
Загалом від початку пандемії в Сербії виявлено понад 312 тисяч випадків COVID-19, включаючи 2833 летальні.
За даними Worldometer, у світі виявлено 79 156 148 випадків COVID-19, зокрема 1 739 816 летальних, одужали 55 738 563 особи.