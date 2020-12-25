У Сербії розпочалася вакцинація від COVID-19

Сербія розпочала кампанію з вакцинації населення від коронавірусу, однією з перших щеплення зробила прем'єр-міністр Ана Брнабич.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Зазначається, що вакцинувалася від коронавірусу і міністр праці та соціальної політики Дарія Кисич-Тепавчевич, яка відповідає за боротьбу з коронавірусом.

«Я хочу особисто продемонструвати, що вакцина безпечна», - сказала вона.

Перша партія (4,8 тисячі доз) вакцини, розробленою компаніями Pfizer та BioNTech, у вівторок прибула в аеропорт Белграда, столиці Сербії. Очікується, що першими вакцинують мешканців будинків для людей похилого віку.

Раніше президент Сербії Александар Вучич анонсував, що масова вакцинація громадян розпочнеться в середині січня, якщо доставлення препаратів піде за планом. Вучич розраховує, що до кінця січня буде вакциновано 1 мільйон громадян (населення Сербії становить 6,9 мільйона).

Як повідомляв Укрінформ, навесні цього року Сербія ввела один із найжорсткіших у світі карантинів.

З 20 грудня в країні діє посилений режим контролю на кордонах: іноземці можуть потрапити в Сербію лише за наявності негативного тесту на коронавірус або за умови обов’язкової 10-денної самоізоляції.

Загалом від початку пандемії в Сербії виявлено понад 312 тисяч випадків COVID-19, включаючи 2833 летальні.

За даними Worldometer, у світі виявлено 79 156 148 випадків COVID-19, зокрема 1 739 816 летальних, одужали 55 738 563 особи.