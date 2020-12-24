Чилі та Мексика розпочали вакцинацію від COVID-19

У Мексиці та Чилі в четвер почалася вакцинація населення від COVID-19. Першими дози медичного засобу компанії Pfizer отримують медики, які працюють із хворими на COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує агенція AFP.

Як зазначається, у Мексиці під час прямого етеру ввели першу дозу вакцини від коронавірусу. Її отримала 59-річна медсестра Марія Ірен Мартінез.

У Чилі першою вакцинованою пацієнткою стала 46-річна медсестра Зулема Рікельме.

У Мексиці вже зареєстровано понад 120 000 смертей від COVID-19 - країна четверта за кількістю жертв пандемії у світі після США, Бразилії та Індії.

Мексика стала першою країною в Латинській Америці, яка отримала вакцину виробництва компаній Pfizer-BioNTech, за якою послідували Чилі та Коста-Ріка, яка також мала розпочати програму вакцинації у четвер.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 79 310 377 випадків COVID-19, зокрема 1 742 463 летальні, одужали 55 867 849 осіб.