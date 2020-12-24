Китай теж зупиняє авіасполучення з Британією через новий штам COVID-19

Уряд КНР вирішив призупинити авіасполучення з Великою Британією через мутований штам коронавірусу.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це повідомив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

«Після довгого обговорення Китай вирішив скористатися рекомендаціями інших країн і призупинити польоти до та з Великої Британії», - заявив він.

У вівторок посольство КНР у Великій Британії повідомило, що призупиняє роботу свого Центру обслуговування візових послуг у Лондоні через епідеміологічну ситуацію у Британії, де виявили новий штам коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Прем'єр Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії, Малайзії, Сінгапурі.