Існуючі тести на коронавірус виявляють «штам-мутант» – ВООЗ

Існуючі тести на коронавірус дозволяють виявляти й новий мутований вірус Sars-Cov-2.

Таку заяву зробив старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я Франк Конінгс під час засідання, яке транслювалося у мережі Твітер.

За словами Конінгса, для виявлення нового штаму коронавірусу можна використовувати всі ті ж самі тести, навіть експрес-тести.

"В принципі, ми все ще можемо виявити сам вірус за допомогою молекулярних тестів, і, судячи з нещодавніх новин, навіть тести на антиген або експрес-тести все ще працюють з цими новими варіантами", - сказав чиновник.

Live Q&A on the new #COVID19 virus variant with WHO, @CovidGenomicUK & @sangerinstitute experts https://t.co/QoRQcmjCfj — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 23, 2020

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 23 грудня виявлені 78 366 297 випадків COVID-19, зокрема 1 724 039 – летальних, одужали 55 128 559 осіб.

14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Голова уряду країни Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії.