Існуючі тести на коронавірус виявляють «штам-мутант» – ВООЗ
Таку заяву зробив старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я Франк Конінгс під час засідання, яке транслювалося у мережі Твітер.
За словами Конінгса, для виявлення нового штаму коронавірусу можна використовувати всі ті ж самі тести, навіть експрес-тести.
"В принципі, ми все ще можемо виявити сам вірус за допомогою молекулярних тестів, і, судячи з нещодавніх новин, навіть тести на антиген або експрес-тести все ще працюють з цими новими варіантами", - сказав чиновник.
Live Q&A on the new #COVID19 virus variant with WHO, @CovidGenomicUK & @sangerinstitute experts https://t.co/QoRQcmjCfj— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 23, 2020
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 23 грудня виявлені 78 366 297 випадків COVID-19, зокрема 1 724 039 – летальних, одужали 55 128 559 осіб.
14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.
Голова уряду країни Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.
Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.
Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії.