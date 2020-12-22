Канадська поліція оштрафувала три церкви за порушення карантину

Поліція канадської провінції Британська Колумбія виписала штрафів на 18 400 дол. (близько 15 тис. дол. США) трьом церквам, що проводили службу, попри пов’язаний із COVID-19 карантин.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили в пресслужбі Королівської кінної поліції Канади у Британській Колумбії.

“Правоохоронці виписали штрафи представникам трьох релігійних закладів, які проводили масові зібрання, усупереч наказу стосовно охорони здоров’я Британської Колумбії”, - йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що перед виписуванням штрафів правоохоронці займалися просвітництвом стосовно провінційних правил охорони здоров’я, пов’язаних із COVID-19.

Станом на вечір понеділка на території Британської Колумбії було виявлено майже 11 тисяч активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 765 життів у провінції з населенням 5 млн людей.

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У світі зафіксовано 78 045 130 випадків коронавірусу, з них 1 715 889 смертей і 54 856 372 одужання.