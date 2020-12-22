Канадська поліція оштрафувала три церкви за порушення карантину
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили в пресслужбі Королівської кінної поліції Канади у Британській Колумбії.
“Правоохоронці виписали штрафи представникам трьох релігійних закладів, які проводили масові зібрання, усупереч наказу стосовно охорони здоров’я Британської Колумбії”, - йдеться у поширеному повідомленні.
Зазначається, що перед виписуванням штрафів правоохоронці займалися просвітництвом стосовно провінційних правил охорони здоров’я, пов’язаних із COVID-19.
Станом на вечір понеділка на території Британської Колумбії було виявлено майже 11 тисяч активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 765 життів у провінції з населенням 5 млн людей.
У світі зафіксовано 78 045 130 випадків коронавірусу, з них 1 715 889 смертей і 54 856 372 одужання.