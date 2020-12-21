Злочинці полюватимуть за COVID-вакцинами, які стануть «рідким золотом» - Інтерпол

Злочинці полюватимуть за COVID-вакцинами, які стануть «рідким золотом» - Інтерпол

Укрінформ
В Інтерполі спостерігають «паралельну пандемію злочинності», поки світ бореться з кризою коронавірусу.

Про це заявив глава Інтерполу Юрген Шток, передає Укрінформ з посиланням на dpa.

«З впровадженням вакцин злочинність різко зросте... У 2021 році вакцини стануть рідким золотом… Ми побачимо крадіжки, зломи і рейди на транспорт, що перевозить партії вакцин; в багатьох місцях буде поширюватися корупція, аби швидше отримати доступ до цінних матеріалів», - зазначив Шток.

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За його словами, з першої хвилини групи зловмисників замислювались над тим, як можна заробити на COVID-19. Серед загроз він назвав кібератаки на лабораторії, дослідницькі установи та лікарні, підробку вакцин та засобів індивідуального захисту.

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Щоб протистояти цьому, наголосив Шток, правоохоронні органи у всьому світі повинні масово підвищити рівень своєї ІТ-підготовки.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше цього місяця європейське агентство з дослідження вакцин повідомило, що воно піддалося кібератаці. У підсумку хакери отримали доступ до документів, пов'язаних із розробкою вакцини COVID-19 Pfizer Inc та BioNTech.

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