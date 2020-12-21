Польща планує почати вакцинацію медиків 27 грудня

У випадку затвердження у понеділок Європейським агентством з лікарських засобів вакцини Pfizer 27 грудня у Польщі вакцинують перших медиків.

Про це заявив урядовий уповноважений уряду Польщі з питань реалізації Національної програми щеплень Міхал Дворчик, повідомляє Укрінформ з посиланням на RMF.FM.

“Якщо сьогодні Європейське агентство з лікарських засобів затвердить вакцину компанії Pfizer, то усе вказує на те, що ввечері 26 грудня до Польщі потрапить перших 10 тис. доз вакцини і 27 грудня буде вакциновано перших 10 тис. осіб”,- повідомив Дворчик.

За його словами, зараз обирається кількадесят пунктів в Польщі, де буде проведено перші щеплення.

За останню добу, 20 грудня, у Польщі зафіксовано понад 4,6 тис. випадків інфікування, померли 77 осіб.

Загалом від початку пандемії у Польщі інфікувалося коронавірусом понад 1,2 млн осіб, вилікувалися майже 950 тис. людей. Померли понад 25,3 тис. осіб.

Польща від опівночі, 22 грудня, припиняє авіасполучення з Великою Британією через виявлення нового штаму коронавірусу.

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