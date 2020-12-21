Польща з понеділка на вівторок призупиняє авіасполучення з Британією

З опівночі 22 грудня Польща призупиняє авіасполучення з Великою Британією через виявлення нового штаму коронавірусу.

Про це у Twitter написав глава польського уряду Пьотр Мюллер.

“З міркувань безпеки авіарейси з Великої Британії до Польщі буде призупинено від опівночі з понеділка на вівторок. Рішення прийнято з появою нового штаму коронавірусу”,- повідомив Мюллер.

Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa. — Piotr Müller (@PiotrMuller) December 20, 2020

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський поінформував у Twitter про своє розпорядження головному санітарному інспекторові Польщі робити тести на коронавірус усім охочим, хто нещодавно повернувся з Британії. Він попросив усіх зацікавлених осіб контактуватися з локальними санепідемстанціями.

Przed chwilą wydałem dyspozycje @GIS_gov aby od jutra wykonywać testy każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wlk Brytanii. Proszę kontaktować się z lokalnym sanepidem. https://t.co/JT6MCFfbFq — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) December 20, 2020

Як відомо, серед іноземців у Британії проживає найбільше поляків – близько мільйона.

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Як повідомлялося, британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант COVID-19, котрий може бути на 70% заразнішим за звичайний. Британський уряд посилює карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Всесвітня організація охорони здоров’я перебуває в тісному контакті з представниками Великої Британії у контексті появи нового штаму коронавірусу.