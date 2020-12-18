Прем'єри Бельгії та Нідерландів закликали громадян утриматися від подорожей

Прем'єри Бельгії та Нідерландів закликали громадян утриматися від подорожей

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Укрінформ
Глави урядів Нідерландів і Бельгії, а також прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія (ФРН)  закликали громадян не перетинати кордон без нагальної потреби.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, відео із закликом оприлюднено у Tвіттері прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

“Залишайтеся вдома, перетинайте кордон лише у разі крайньої потреби”, - зазначив Рютте.

Разом із бельгійським колегою Александром де Кро та прем'єром німецького Північного Рейну-Вестфалії Арміном Лашетом він наголосив, що зараз не час для відпусток, шопінгу та розваг. Політики закликали громадян залишатися вдома і бути відповідальними, щоб якомога швидше здолати пандемію COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 9 до 15 грудня зареєстровано 58 412 нових випадків коронавірусу, що на 36% більше ніж тижнем раніше (43 103). З 15 грудня у країні ввели суворі карантинні обмеження.

У Німеччині локдаун запроваджено з 16 грудня - не працюють більшість магазинів, школи та дитячі садки.

Своєю чергою Бельгія звернулася до жителів Нідерландів та ФРН з проханням не приїжджати на різдвяний шопінг через COVID-19.

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