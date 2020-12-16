Бельгія просить жителів сусідніх країн не приїжджати на різдвяний шопінг

Влада Бельгії закликає мешканців сусідніх Нідерландів і Німеччини не приїжджати до країни по різдвяні покупки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Бельгія не закриває кордон, але уряд продовжує наполегливо закликати нідерландців та німців не їхати до країни по різдвяні покупки”, - йдеться у повідомленні.

Річ у тім, що у Бельгії, на відміну від Нідерландів та Німеччини, продовжують працювати магазини, які торгують товарами не першої необхідності.

Зазначається, що на кордоні з Нідерландами і Німеччиною роздаватимуть листівки з правилами, які діють у Бельгії у звязку з пандемією. Серед них - обов’язкова соціальна дистанція 1,5 метра.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 15 грудня до 19 січня запровадили суворі обмеження через збільшення кількості хворих на COVID-19.

У Нідерландах знову закрили усі магазини, окрім продуктових супермаркетів. Не працюватимуть ресторани й кафе, музеї, театри, парки розваг, зоопарки, спортивні зали, а також перукарні, масажні та манікюрні салони.

Школи та вищі навчальні заклади переведено на дистанційне навчання. Винятки дозволяється робити для студентів під час іспитів. Дитсадки відкриті лише для дітей, чиї батьки мають соціально важливі професії - наприклад, лікарі.

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Влада Нідерландів закликає громадян переходити на дистанційну роботу, не подорожувати без вагомої причини, а також не приймати вдома більше двох гостей. Дорослим дозволено займатися спортом надворі, зберігаючи соціальну дистанцію.