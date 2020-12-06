Коронавірус в ЄС: Бельгія - у п’ятірці країн з найменшою захворюваністю

Після того, як ще місяць тому Бельгія зберігала сумну першість за темпами поширення коронавірусу, нині, завдяки вжитим заходам та самообмеженням громадян, країна увійшла до п’ятірки європейських країн із найнижчим рівнем захворюваності.

Як повідомляє Укрінформ, про це з посиланням на Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC) інформує бельгійське видання The Brussels Times.

«Бельгія нині на п’ятому місці серед країн ЄС із найменшою кількістю підтверджених випадків інфекції COVID-19 на кожні 100 000 населення, хоча ще наприкінці жовтня країна була найдужче у Європі уражена вірусом. За показниками минулих двох тижнів, на кожні 100 000 населення в Бельгії припадає нині 248 випадків інфекції. Попереду – лише Ісландія (58 випадків), Ірландія (82), Фінляндія (108) і Норвегія (122)», - йдеться у публікації.

Як зазначається, протягом кількох минулих тижнів країною ЄС із найвищим показником поширення коронавірусу залишається Люксембург (1 213 випадків інфекції на 100 000 населення). За показовою межею у більш ніж 1000 випадків на 100 000 населення залишаються нині Хорватія (1 083) та Литва (1 011).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer у світі станом на ранок 6 грудня зафіксували 66 875 143 випадки коронавірусу, 46 255 578 осіб уже видужали.

Фото з сайту vrt.be