Коронавірус в ЄС: Бельгія - у п’ятірці країн з найменшою захворюваністю
Як повідомляє Укрінформ, про це з посиланням на Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC) інформує бельгійське видання The Brussels Times.
«Бельгія нині на п’ятому місці серед країн ЄС із найменшою кількістю підтверджених випадків інфекції COVID-19 на кожні 100 000 населення, хоча ще наприкінці жовтня країна була найдужче у Європі уражена вірусом. За показниками минулих двох тижнів, на кожні 100 000 населення в Бельгії припадає нині 248 випадків інфекції. Попереду – лише Ісландія (58 випадків), Ірландія (82), Фінляндія (108) і Норвегія (122)», - йдеться у публікації.
Як зазначається, протягом кількох минулих тижнів країною ЄС із найвищим показником поширення коронавірусу залишається Люксембург (1 213 випадків інфекції на 100 000 населення). За показовою межею у більш ніж 1000 випадків на 100 000 населення залишаються нині Хорватія (1 083) та Литва (1 011).
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer у світі станом на ранок 6 грудня зафіксували 66 875 143 випадки коронавірусу, 46 255 578 осіб уже видужали.
Фото з сайту vrt.be