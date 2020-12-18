Чеські сенатори закликають уряд не допускати Росію і Китай до робіт на АЕС

Верхня палата парламенту Чехії закликала уряд не допускати до тендеру на будівництво нового енергоблоку АЕС «Дуковани» компанії з Росії та Китаю.

Про це сенатори повідомляють у Tвіттері, передає Укрінформ.

«На думку сенату, не слід запрошувати до тендеру на будівництво ядерних блоків у «Дукованах» тих, хто виступає проти країн НАТО, до яких належить і Чехія, - Росію та Китай», - йдеться у дописі.

Výběr partnera není radno podcenit 🙅‍ V životě i v případě strategického odvětví, jakým je jaderná energetika. Proto podle Senátu nemají být přizváni do tendru na stavbu jaderných bloků v Dukovanech ti, kt. se k zemím NATO, jehož je ČR součástí, staví nepřátelsky - Rusko a Čína. pic.twitter.com/myBPrc1QnX — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) December 17, 2020

Підкреслюється, що вибір партнера не слід недооцінювати в такому стратегічному секторі, яким є атомна енергетика. Адже компанії з РФ та Китаю можуть становити загрозу національній безпеці Чехії.

У сенаті указують, що звіти чеської контррозвідки вже давно містять інформацію про спроби Росії вплинути на рішення Праги в енергетичній сфері. Тож верхня палата парламенту Чехії пропонує відмовити російським та китайським компаніям брати участь у проєкті навіть у рамках спільних консорціумів.

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Як повідомлялося, тендер на будівництво нового енергоблоку АЕС «Дуковани» мав бути оголошений до кінця року, але терміни посунули. Серед можливих учасників тендеру - російський Росатом, китайська компанія CGN, північноамериканська Westinghouse, французька EdF та південнокорейська KHNP.

Фото: twitter.com/SenatCZ