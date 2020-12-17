Бельгія готова розпочати вакцинацію з 27 грудня, відразу після того, як перша вакцина отримає дозвіл на використання від Європейського медичного агентства (ЕМА).

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у четвер на сайті бельгійського видання «The Brussels Times» з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я країни Франка Вандерброке.

«Якщо вакцина Pfizer – BioNTech отримає дозвіл на використання від ЕМА, і компанія буде здатною поставити першу символічну партію у всі європейські країни, ми будемо готові підтримати цей сигнал надії відразу після Різдва», - зауважив бельгійський урядовець сьогодні під час виступу перед парламентом країни.

Як зазначає видання, така «символічна партія» вакцини може складатися з 10000 доз, яких буде достатньо, щоб зробити щеплення для 5000 людей.

Від початку дата початку вакцинації в Бельгії була призначена на 5 січня, з дня початку національної програми вакцинації. Ця програма передбачає, в першу чергу, щеплення для мешканців та персоналу будинків для догляду за літніми людьми. Але, за словами міністра, якщо вакцина надійде у грудні, Бельгія буде спроможна розпочати цей процес раніше.

Заява міністра ґрунтується на переконанні Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка минулого вівторка зазначила, що 27,28 та 29 грудня вакцинація розпочнеться по усьому Євросоюзу.

Таке оголошення прозвучало ще до того, яка Європейське медичне агентство оприлюднило оцінку щодо Pfizer – BioNTech, першої вакцини із «портфоліо» Єврокомісії. Як очікується, свої висновки щодо цього EMA оприлюднить після зустрічі 21 грудня.

Як вже повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 17 грудня зафіксовано понад 74,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 52,3 млн осіб.

Фото: Getty Images