У світі зафіксували понад 74,5 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 17 грудня зафіксовано понад 74,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 52,3 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 74 534 175 випадків COVID-19, зокрема 1 655 226 – летальних, одужали 52 372 546 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 19 197 нових випадків, з них 10 297 у Мексиці. Загинуло 877 осіб, зокрема 670 у Мексиці.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (17 392 618), Індія (9 951 072), Бразилія (7 042 695), Росія (2 734 454), Франція (2 409 062).

Коронавірус зафіксували у 218 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 919 704 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, за добу захворіло 10 622 особи, одужало 12 549, померло 264 людини.