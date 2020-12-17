ЄС розпочне вакцинацію від коронавірусу 27 грудня

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з 27 грудня на території Євросоюзу розпочнеться вакцинація від коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Твітері.

«Це ключовий момент для Європи. 27, 28 і 29 грудня вакцинація (від коронавірусу – ред.) починається по всьому ЄС. Ми захистимо наших співгромадян разом», - написала фон дер Ляєн.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Раніше стало відомо, що Європейське медичне агентство (EMA), яке займається оцінкою ліків, зокрема сертифікацією вакцин, має ухвалити рішення щодо вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech до кінця грудня.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок, 17 грудня, виявлені 74 534 175 випадків COVID-19. З них 1 655 226 – летальні, а 52 372 546 осіб вже одужали.