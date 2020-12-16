Як Росія просуває фейки у німецьких ЗМІ - у НАТО провели дослідження

Кремль поширює в Німеччині дезінформацію та спотворені факти, зокрема щодо санкцій проти РФ, "Північного потоку-2" та коронавірусу, за допомогою безпосередньо російських ЗМІ й місцевих ресурсів.

Про це йдеться в аналітичній доповіді "Відмивання інформації в Німеччині", підготовленій Центром стратегічних комунікацій НАТО (StratCom COE), передає кореспондент Укрінформу.

"У Німеччині відбуваються процеси відмивання інформації, а національні та іноземні суб'єкти сприяють поширенню впливу Кремля у вітчизняному (німецькому – ред.) медіасередовищі", – констатують автори дослідження.

Як зазначається, у ФРН наразі основними темами для такої діяльності є COVID-19, санкції, "Північний потік-2", а також отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Поширення дезінформації спрямоване як на німецьку аудиторію, так і на інші країни.

Активно застосовується так званий Woozle effect – представлення інформації, яка базується на фактах, заснованих на "слабкому цитуванні", що вводить громадськість в оману. ЗМІ відбирають певні цитати публічних осіб і змішують їх з викривленим або просто неточним контентом для підвищення достовірності своїх аргументів.

Так, наприклад, для формування інформаційного середовища щодо Німеччини в інших країнах (насамперед у Росії) використовуються як "офіційні представники" переважно представники таких "крайніх" партій, як ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та "Ліві". Така тактика, зокрема, використовується у висвітленні теми антиросійських санкцій. Оманливі заголовки разом із ефектом Woozle застосувуються, щоб обдурити аудиторію, змусити її повірити, що офіційна позиція Німеччини насправді полягає у скасуванні санкцій проти РФ на тлі пандемії.

Про сам коронавірус активно підігрівають "теорії змов", просувається ідея про неспроможність ЄС гуртуватися та протистояти пандемії. Навесні закриття зовнішніх кордонів ЄС було стратегічно використане для поширення думки, що ЄС не збирається продовжувати підтримувати треті країни. Хоча ЄС навпаки посилив свою готовність продовжувати підтримувати, зокрема, Україну під час пандемії, підкреслюється у дослідженні.

Основними "провідниками" потрібної Москві інформації слугують такі медіаресурси, як RT, Sputnik, РИА "Новости"; в Німеччині деякі ЗМІ, зокрема Junge Welt, Der Tagesspiegel нерідко використовують у своїх повідомленнях російський наратив, навмисно чи випадково, забезпечуючи поширення впливу Кремля у середовищі німецьких ЗМІ.

Центр стратегічних комунікацій НАТО запрацював у січні 2014 року. 1 липня того ж року сім держав-членів (Естонія, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Польща та Велика Британія) підписали меморандуми про взаєморозуміння щодо створення StratCom ЄС. Центр отримав акредитацію НАТО 1 вересня 2014 року.