Німеччина планує почати COVID-вакцинацію до Нового року

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан розраховує, що вакцинація проти COVID-19 розпочнеться в країні ще до Нового року.

Про це він заявив у вівторок на брифінгу в Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми хочемо розпочати щеплення до кінця року», - сказав Шпан.

Того ж дня стало відомо, що Агентство ЄС з лікарських засобів (EMA) подасть звіт про затвердження вакцини від Pfizer і Biontech 21 грудня, на вісім днів раніше запланованого. Отже вакцина може бути затверджена в ЄС ще до Різдва. За даними Шпана, це може статися 23 грудня.

Міністр зазначив що «третя хвиля (пандемії) почала наростати ще до того, як вщухла друга». Він покладає сподівання на вакцину як на «надію на покращення».

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер зі свого боку назвав нинішню ситуацію «більш серйозною, ніж була коли-небудь у цій пандемії». Він зазначив, що треба бути готовими до того, що ситуація ще більше погіршиться за Різдво. Те, що на даний момент кількість заражень у країні настільки велика, професор відніс на рахунок «необережності деяких людей».

У Німеччині за останню добу зафіксовано 14 432 нових випадків захворювання та 500 смертей (при цьому не надійшли дані з Саксонії, де ситуація є одною з найгірших).

З середи, 16 грудня, в Німеччині набуде чинності загальнонаціональний локдаун.

Фото: Getty Images