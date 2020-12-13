«М’який локдаун» не спрацював – Німеччина посилює карантин

З 16 грудня до 10 січня Німеччина житиме в умовах локдауну.

Про це оголосила канцлер ФРН Ангела Меркель після наради з прем’єрами 16 федеральних земель 13 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вимушені діяти», - сказала Меркель, уточнивши, що заходи будуть діяти з 16 грудня до 10 січня.

Вона констатувала, що заходи, які вживаються до цього часу – так званий «м’який локдаун» - не спрацювали: цифри нових інфікувань продовжують зростати, так само як кількість смертей; система охорони здоров’я дуже сильно навантажена.

З наступної середи закриваються всі заклади торгівлі окрім супермаркетів, продуктових магазинів і аптек.

Гастрономія зможе працювати тільки за умови доставки на дім, але не продавати на виніс, адже люди, як показала практика, гуртувалися біля вікон видачі.

Школи та дитячі садки закриваються.

Всі, хто мають можливість працювати з дому, мають піти на дистанційну роботу.

Контакти мають бути обмежені 5 людьми з 2 домогосподарств (без урахування дітей до 14 років). Виняток буде зроблено на Різдво – з 24 до 26 грудня, - коли можна буде запросити людей з найближчого родинного кола, але за умови, що до цього учасники святкування матимуть «захисний тиждень», не маючи інших контактів.

Ухвалили рішення повністю заборонити не лише використання піротехніки в публічних місцях, але й її продаж.

Що стосується богослужінь, ведуться консультації з церквами, як влаштувати їх.

Усі подорожі всередині країни та за кордон просять скасувати, якщо вони не є абсолютно необхідними.

Мета залишається повернутися до стану, коли можливо відстежувати контакти, це означає інфікування 50 людей на 100 тисяч населення.

За суботу в Німеччині було підтверджено 20 200 нових випадків інфікування, рекорд для вихідного дня з початку пандемії. Хворими, за даними Інституту Роберта Коха, вважаються 331 тисяча людей. Загалом з січня в країні інфікувалися 1 320 716 людей, померли 21 787 людей.