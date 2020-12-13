«М’який локдаун» не спрацював – Німеччина посилює карантин
Про це оголосила канцлер ФРН Ангела Меркель після наради з прем’єрами 16 федеральних земель 13 грудня, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми вимушені діяти», - сказала Меркель, уточнивши, що заходи будуть діяти з 16 грудня до 10 січня.
Вона констатувала, що заходи, які вживаються до цього часу – так званий «м’який локдаун» - не спрацювали: цифри нових інфікувань продовжують зростати, так само як кількість смертей; система охорони здоров’я дуже сильно навантажена.
З наступної середи закриваються всі заклади торгівлі окрім супермаркетів, продуктових магазинів і аптек.
Гастрономія зможе працювати тільки за умови доставки на дім, але не продавати на виніс, адже люди, як показала практика, гуртувалися біля вікон видачі.
Всі, хто мають можливість працювати з дому, мають піти на дистанційну роботу.
Контакти мають бути обмежені 5 людьми з 2 домогосподарств (без урахування дітей до 14 років). Виняток буде зроблено на Різдво – з 24 до 26 грудня, - коли можна буде запросити людей з найближчого родинного кола, але за умови, що до цього учасники святкування матимуть «захисний тиждень», не маючи інших контактів.
Ухвалили рішення повністю заборонити не лише використання піротехніки в публічних місцях, але й її продаж.
Що стосується богослужінь, ведуться консультації з церквами, як влаштувати їх.
Усі подорожі всередині країни та за кордон просять скасувати, якщо вони не є абсолютно необхідними.
Мета залишається повернутися до стану, коли можливо відстежувати контакти, це означає інфікування 50 людей на 100 тисяч населення.
За суботу в Німеччині було підтверджено 20 200 нових випадків інфікування, рекорд для вихідного дня з початку пандемії. Хворими, за даними Інституту Роберта Коха, вважаються 331 тисяча людей. Загалом з січня в країні інфікувалися 1 320 716 людей, померли 21 787 людей.