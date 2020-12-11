У Німеччині – добовий рекорд за кількістю заражень і смертей від COVID-19

У Німеччині другий день поспіль фіксують рекордну з початку пандемії кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Протягом 24 годин 10 грудня було виявлено 29 875 випадків. Це різке зростання у порівнянні з попереднім днем, коли зафіксували 23 679.

Показник смертності також досяг максимуму – 598. До цього найвища щоденна кількість смертей - 590 - була в середу цього тижня. Загальна кількість людей, які померли у Німеччині через коронавірус, сягнула 20 970.

Загалом з початку пандемії у Німеччині було підтверджено 1 272 078 випадків інфікування.

Як повідомлялося, німецькі політики ведуть запеклі дебати про посилення карантинних обмежень. У країні деякі землі або вже запровадили жорсткий локдаун, або планують зробити це до свят.

У світі станом на ранок 11 грудня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 становила понад 70,7 млн осіб. При цьому 49 148 966 осіб одужали, майже 1,6 млн пацієнтів померли.

Фото: Daniel Schäfer / dpa