НАТО залишатиметься ядерним Альянсом, поки у світі існує така зброя

У світі, де існує ядерна зброя та непередбачувана поведінка деяких держав, які нею володіють, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом, необхідним для забезпечення безпеки всіх країн-союзниць та їх народів.

Як повідомляє Укрінформ, таку заяву у зв’язку із наближенням дати набуття чинності Договору про заборону ядерної зброї зробила Північноатлантична Рада. Повний текст документа оприлюднений на сайті НАТО.

«Ми підтверджуємо наші зобов’язання у збереженні та зміцненні системи контролю над зброєю, роззброєння та нерозповсюдження. Оскільки Договір про заборону ядерної зброї, або «договір про заборону», наближається до набуття чинності, ми колективно підтверджуємо нашу опозицію до цього договору, тому що він не відповідає дедалі складнішій міжнародній ситуації у сфері безпеки та має розбіжності з існуючою архітектурою нерозповсюдження та роззброєння», - йдеться у документі.

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У заяві наголошується, що НАТО - оборонний Альянс. З огляду на це, фундаментальним призначенням ядерних спроможностей НАТО є зберегти мир, запобігти насильству та стримати агресію.

«Світ, в якому держави, що кидають виклик міжнародному порядку, заснованому на праві, мають ядерну зброю, а НАТО – не матиме такої зброї, не буде більш безпечним. Поки існуватиме ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом», - наголосили члени Північноатлантичної Ради.

Як зазначається в заяві, союзники з Альянсу мають намір забезпечити безпечні, захищені та ефективні засоби ядерного стримування та відкидають будь-які спроби делегітимізувати такі засоби, не сприймають аргументи на користь того, що «договір про заборону» може якимось чином сприяти розвитку «звичайного» міжнародного законодавства або змінити правове ставлення держав до статусу ядерної зброї.

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«Ми закликаємо наших партнерів та всі інші країни реалістично оцінювати вплив (договору про заборону) та приєднатися до нас у зусиллях із зміцнення колективної безпеки за допомогою зважених та прозорих заходів по зменшенню стратегічних ризиків та по досягненню реального прогресу у ядерному роззброєнні», - наголосили члени Північноатлантичної Ради.

Союзники по НАТО зауважили, що Альянс має вже довгу історію у здійсненні зусиль із контролю над озброєнням, роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї, що повною мірою відповідає цілям НАТО у сфері безпеки. Альянс продовжує підтримувати ідею про світ без ядерної зброї, але вважає ключовим інструментом для досягнення цієї мети Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (NPT), який дозволяє досягати безпеки для всіх.

«Цей договір залишається єдиним надійним шляхом до ядерного роззброєння. Ми визнаємо зобов'язання, які були зроблені в рамках NPT ... та маємо намір сприяти його збереженню, універсалізації та повному виконанню. Майбутня конференція з перегляду NPT відкриває перед міжнародним співтовариством великі можливості у цьому сенсі», - йдеться у документі.

Представники НАТО окремо зауважили, що «договір про заборону» не має жодних чітких та зрозумілих механізмів верифікації, не був підписаний жодною державою, що володіє ядерною зброєю, і не може привести до ліквідації жодного ядерного боєзапасу. Водночас він несе ризик підриву глобальної архітектури нерозповсюдження ядерної зброї та ядерного роззброєння, основою якої вже більше 50 років залишається Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні цього року Гондурас став 50-ю країною світу, яка ратифікувала Договір про заборону ядерної зброї, тож через 90 днів після цього документ має набрати чинності. Ця міжнародна угода забороняє розробку, випробування, зберігання, придбання, транспортування і використання озброєнь такого типу. «Договір про заборону» був ухвалений у липні 2017 року за підтримки 122 країн світу.

Як йдеться в інформації на сайті ООН, Договір про заборону ядерної зброї вступить в силу 22 січня 2021 року.