Нова адміністрація США може продовжити ядерну угоду з Росією

Майкл Карпентер, радник обраного президента США Джо Байдена, припускає, що одним із пріоритетів нової адміністрації буде питання контролю над стратегічними озброєннями, і в цьому контексті США можуть піти на продовження нового договору з Росією СНО-3.

Таке переконання Карпентер висловив під час виступу на онлайн-конференції «The Road to Warsaw Security Forum», в ході дискусії щодо змін у зовнішній політиці США після 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я переконаний, що адміністрація Байдена захоче зробити огляд питань стратегічного контролю над озброєнням, стосовно Росії. Це буде важливе питання, з першого дня (на посаді), особливо з урахуванням того, що новий договір START (Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь – СНО-3, ред.) вичерпує термін дії 5 лютого, лише за лічені дні після інавгурації. Увага приділятиметься створенню стратегічних рамок для контролю над озброєнням, ймовірно, через просте продовження нового договору START», - сказав американський політик.

При цьому він наголосив, що американська сторона має намір через певний час приступити до опрацювання наступної угоди у цій сфері, яка охоплюватиме інші різновиди стратегічного контролю над озброєннями, включаючи, ймовірно, також нестратегічну ядерну зброю. За словами Карпентера, така постановка питання може значно ускладнити переговори, але саме така позиція має бути пріоритетом у світі, де сторони не хотіли б повернутися до дуже коштовної та дуже небезпечної гонки озброєнь.

Як повідомляв Укрінформ, Договір СНО-3 був підписаний між Росією і США у квітні 2010 року, та передбачає взаємне скорочення розгорнутих стратегічних ядерних боєприпасів до 1550 одиниць у кожної із сторін. У жовтні поточного року адміністрація США відхилила пропозицію президента РФ продовжити на рік Договір (СНО-3), наполягаючи на тому, що до участі у контролі над стратегічними озброєннями має долучитися Китай.