Рада ЄС ухвалила бюджет до 2027 року і пакет відновлення після коронакризи

Рада ЄС оголосила про формальне ухвалення багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки та інструменту відновлення після кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, умови захисту бюджетного фінансування були погоджені Європарламентом та Європейською радою під час зустрічі у Брюсселі 10-11 грудня.

«Ухвалені сьогодні законодавчі акти включають рішення щодо власних ресурсів, яке визначає порядок фінансування бюджету ЄС. Щоб рішення набули чинності, їх мають схвалити всі 27 країн-членів відповідно до їхніх конституційних норм. Сьогоднішнє ухвалення таких рішень дозволяє розпочати процес ратифікації», - йдеться у повідомленні.

Після ратифікації буде збільшено максимальний обсяг ресурсів, які можуть бути мобілізовані країнами-членами для наповнення загального бюджету ЄС, так звану «стелю власних ресурсів», з 1,20 до 1,40 відсотка від дохідної частини ВНП всіх 27 країн-членів. Це необхідно через включення до бюджету ЄС так званого Європейського фонду розвитку та для компенсації бюджетних втрат у зв'язку з виходом Великої Британії з Євросоюзу.

Крім того, сьогоднішнє рішення Ради ЄС дає формальний дозвіл Європейській комісії здійснити тимчасові запозичення в обсязі 750 мільярдів євро на ринках капіталу у цінах 2018 року для реагування на наслідки коронакризи. У цьому зв’язку «стеля власних ресурсів» буде тимчасово збільшена ще на 0,6 відсотка від європейського ВНП.

Ще одним важливим рішенням Ради ЄС стало ухвалення регуляторних правил щодо заснування Інструменту відновлення Європейського Союзу. Зокрема, підтверджено, що усунення наслідків економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, буде фінансуватися з використанням запозичених фондів у 750 мільярдів євро. Встановлені правила визначають часові рамки використання таких фондів та особливості їх використання для різних програм у межах ЄС. Зокрема, 390 мільярдів євро буде спрямовано на безоплатну підтримку, допомогу з поверненням через фінансові інструменти, через державні гарантії або інші подібні фінансові програми. Ще 360 мільярдів євро передбачено для надання кредитів країнам-членам ЄС.

Рада ЄС також схвалила у першому читанні свою позицію стосовно проєкту регуляторних правил, що визначають умови захисту бюджету ЄС. Це відкриває шлях для фінального голосування у Європарламенті з цього питання вже у середу.

Як зазначається, такий механізм дасть змогу захистити бюджет Євросоюзу у разі порушення принципів верховенства права у країнах-членах або серйозних ризиків для фінансового управління та використання бюджету ЄС із дотриманням його фінансових інтересів.

Рішення Ради ЄС також відкриває шлях для остаточного голосування у Європарламенті щодо багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки (MFF), що також відбудеться у середу. Це є передумовою для формального ухвалення запропонованого бюджету ЄС на рівні Європейської ради.

Рада ЄС сьогодні ухвалила і проєкт міжінституціональної угоди щодо бюджетної дисципліни і співробітництва у бюджетних справах та у належному фінансовому менеджменті, а також проєкт спільної декларації Європарламенту та Єврокомісії з цього приводу, яка також прийматиметься наступної середи.

Крім того, Рада ЄС підтримала пропозиції Єврокомісії щодо другого проєкту бюджету ЄС на 2021 рік в обсязі 166,1 мільярда євро, який буде розглянутий у Європарламенті до кінця тижня.

Як повідомляв Укрінформ, 10-11 грудня глави держав та урядів ЄС дійшли компромісного рішення щодо прийняття багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, який перевищує трильйон євро, та затвердження фінансового інструменту відновлення після коронакризи «Нове покоління ЄС» ємністю 750 мільярдів євро. Лідери ЄС також погодили принципи зумовленості фінансування ключових бюджетних програм ЄС дотриманням ув країнах ЄС принципів верховенства права та бюджетної дисципліни.