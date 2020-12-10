Бюджетні пристрасті: європейські лідери дійшли згоди

Глави держав та урядів ЄС на зустрічі у Брюсселі дійшли згоди щодо Багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки (MFF) та фінансового інструменту відновлення після кризи коронавірусу «Нове покоління ЄС» (NGEU).

Як повідомляє Укрінформ, про це у Tвітері написав президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Досягнуто угоди щодо MFF та пакету відновлення NGEU. Зараз ми розпочнемо імплементацію та відбудову наших економік. Наш знаковий пакет відновлення приведе нас до «зеленої» та цифрової трансформації», - зауважив Мішель.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз упродовж кількох тижнів не міг дійти політичного консенсусу щодо прийняття Багаторічного бюджету ЄС (MFF) на 2021-2027 роки та фінансового механізму відновлення «Нове покоління ЄС» через позицію Угорщини і Польщі, які висловили заперечення проти прив'язки фінансової допомоги ЄС для подолання наслідків кризи коронавірусу до дотримання в країнах-членах принципів верховенства права. Німецьке головування ЄС проводило напружені переговори з усіма зацікавленими сторонами для пошуку компромісного рішення.