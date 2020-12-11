Польща й Угорщина заявляють, що досягли бажаного у переговорах про бюджет ЄС

Польща й Угорщина заявляють, що досягли бажаного у переговорах про бюджет ЄС

Укрінформ
Польща й Угорщина задоволені рішенням глав держав та урядів ЄС стосовно спільного бюджету на 2021-2027 роки та фінансового інструменту відновлення після коронакризи.

Про це на пресконференції після засідання Ради ЄС у Брюсселі повідомили глави урядів Польщі й Угорщини Матеуш Моравецький та Віктор Орбан, передає кореспондент Укрінформу.

“Бюджетні переговори нам принесли дуже добрий результат, дуже добрий бюджет”,- заявив Моравецький.

Він додав, що Польщі й Угорщині вдалося домогтися того, щоб питання бюджету було повністю відділено від проблеми верховенства права.

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Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз упродовж кількох тижнів не міг дійти політичного консенсусу щодо багаторічного бюджету на 2021-2027 роки та фінансового механізму відновлення «Нове покоління ЄС». На заваді стояла позиція Угорщини й Польщі, які висловили заперечення проти прив'язки фінансової допомоги ЄС для подолання наслідків коронакризи до дотримання принципів верховенства права.

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