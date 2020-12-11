Польща й Угорщина заявляють, що досягли бажаного у переговорах про бюджет ЄС

Польща й Угорщина задоволені рішенням глав держав та урядів ЄС стосовно спільного бюджету на 2021-2027 роки та фінансового інструменту відновлення після коронакризи.

Про це на пресконференції після засідання Ради ЄС у Брюсселі повідомили глави урядів Польщі й Угорщини Матеуш Моравецький та Віктор Орбан, передає кореспондент Укрінформу.

“Бюджетні переговори нам принесли дуже добрий результат, дуже добрий бюджет”,- заявив Моравецький.

Він додав, що Польщі й Угорщині вдалося домогтися того, щоб питання бюджету було повністю відділено від проблеми верховенства права.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз упродовж кількох тижнів не міг дійти політичного консенсусу щодо багаторічного бюджету на 2021-2027 роки та фінансового механізму відновлення «Нове покоління ЄС». На заваді стояла позиція Угорщини й Польщі, які висловили заперечення проти прив'язки фінансової допомоги ЄС для подолання наслідків коронакризи до дотримання принципів верховенства права.