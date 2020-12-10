Рада ЄС розгляне продовження санкцій проти РФ через агресію в Україні – Меркель

На порядку денному зустрічі глав держав і урядів ЄС 10-11 грудня стоїть низка зовнішньополітичних питань, у тому числі щодо продовження антиросійських санкцій, пов’язаних з Україною.

Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель перед початком засідання у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми, звісно, обговоримо цілу низку зовнішньополітичних питань, наприклад відносини ЄС із Туреччиною, а також продовження санкцій відносно Росії у зв’язку з Україною», - сказала Меркель.

Важливою темою, за її словами, є обговорення кліматичних цілей, єдності серед країн-членів наразі не досягнуто. Німеччина, запевнила канцлер, підтримує досягнення мети «кліматичного нейтралітету» до 2050 року та скорочення парникових викидів на 55% до 2030 року.

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Протягом зустрічі її учасники спробують подолати складнощі, з якими стикнувся ЄС у питанні прийняття бюджету на 7 років, і знайти рішення з урахуванням позиції Польщі та Угорщини. «Сьогодні буде зрозуміло, чи в змозі ми знайти одностайність у Раді ЄС. Досягнення цілі стало би дуже важливим показником дієздатності Євросоюзу», - зазначила очільниця німецького уряду.

Вона зауважила, що сама особисто та її співробітники «дуже інтенсивно» працювали останніми днями над тим, щоб дійти консенсусу з цього питання.

Зустріч стане останньою у рамках німецького головування в Раді ЄС. Серед основних його досягнень Меркель назвала схвалення бюджету ЄС на 7 років і фонду відновлення.

Рада ЄС на своєму рівні не змогла дійти політичного консенсусу навколо ухвалення Багаторічного бюджету ЄС (MFF) на 2021-2027 роки та фінансового механізму відновлення «Нове покоління ЄС» внаслідок позиції Угорщини і Польщі, які висловили заперечення проти запровадження системи обумовлення фінансової допомоги ЄС для подолання наслідків кризи коронавірусу дотриманням у країнах-членах принципів верховенства права. Кілька минулих тижнів були присвячені переговорам німецького головування ЄС з усіма зацікавленими сторонами у пошуку компромісного рішення. Остаточне політичне рішення навколо цього питання, як очікується, спробують сформулювати глави держав і урядів країн ЄС під час зустрічі у Брюсселі цього тижня.

Як повідомлялось, головними темами зустрічі глав держав і урядів ЄС 10-11 грудня у Брюсселі стануть боротьба із пандемією коронавірусу та узгодження політики у сфері вакцинації, тестування та карантинних обмежувальних заходів, ухвалення Багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки та фінансового механізму відновлення, кліматичні зміни, взаємодія з ключовими міжнародними партнерами ЄС, такими як США і Велика Британія, низка інших міжнародних проблем та протидія тероризму.