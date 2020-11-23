Ще чотири країни долучилися до розширених санкцій ЄС проти Росії

Чотири європейські країни - Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія - приєдналися до обмежувальних заходів ЄС у зв’язку із діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської ради.

«10 вересня 2020 року Рада ЄС ухвалила Рішення (CFSP) 2020/1269, на додаток до Рішення 2014/145/CFSP ("Спільна політика ЄС з безпеки і оборони" – ред). Рішенням Ради ЄС існуючі обмежувальні заходи продовжуються на наступні шість місяців, до 15 березня 2021 року, та доповнюють перелік окремих суб’єктів, на які поширюються обмежувальні заходи, як це було встановлено у Додатку до Рішення 2014/145/CFSP стосовно 41 персон та 28 установ. Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейського економічного простору, приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається у заяві, згадані країни забезпечать відповідність національної політики із згаданим рішенням Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх.

Перелік осіб і установ, проти яких поширюються санкції Євросоюзу у зв’язку із діями, спрямованими проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, оприлюднені в Офіційному журналі ЄС 11 вересня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС в окремій заяві від 20 листопада також привітав рішення Чорногорії, Албанії, Норвегії і України підтримати Рішення Ради ЄС від 1 жовтня 2020 року щодо включення до санкційного списку за порушення територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України двох фізичних осіб і чотирьох компаній, які були причетні до будівництва Керченського мосту.

Раніше до такого рішення ЄС долучилися також Велика Британія і Швейцарія.