Світ має змусити Росію дотримуватися Будапештського меморандуму - МЗС

Україна закликає світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб примусити державу-агресора повернутися в міжнародно-правовий режим, зокрема до виконання положень Будапештського меморандуму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 26-ї річниці підписання Будапештського меморандуму, опублікованій на сайті відомства.

«Україна продовжує розглядати Будапештський меморандум як політико-правову основу забезпечення безпеки України з боку США, Великої Британії, а також Франції та КНР. Україна закликає світову спільноту посилити тиск на РФ з тим, щоб примусити державу-агресора повернутися в міжнародно-правовий режим, зокрема до виконання положень Будапештського меморандуму. Росія має повною мірою дотримуватися зобов’язань за цим документом», - зазначають у МЗС.

У відомстві додають, що уклавши цей документ з Україною, Велика Британія, США та РФ задекларували свої зобов’язання поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Франція і КНР надали аналогічні гарантії в окремих листах.

Разом з тим, відповідні зобов’язання щодо України не були виконані. Одна з держав-гарантів - Російська Федерація - зухвало порушила свої зобов’язання за Меморандумом та базові принципи міжнародного права, окупувавши частину суверенної території України та розв’язавши збройний конфлікт на Донбасі.

Сьогодні Росія активно мілітаризує територію тимчасово окупованого Криму, перетворивши його на потужну військову базу. «Враховуючи стратегічне розташування Криму, потенційне розміщення Росією ядерної зброї на його території ставить під загрозу режим Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підриває глобальну систему безпеки в цілому і, відповідно, потребує адекватної реакції міжнародної спільноти», - підкреслюють у відомстві.

МЗС зауважує, що Україна цінує дії США, Великої Британії та Франції, які незмінно підтримують територіальну цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів та підкріплюють цю підтримку практичними кроками з допомоги Україні у посиленні її оборонних спроможностей та застосуванні санкційних інструментів проти держави-агресора.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії і США було укладено Будапештський меморандум «Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї». Дві інші ядерні держави та постійні члени Ради Безпеки ООН – Китай і Франція - також приєдналися до цього документа, який містив зобов’язання сторін-підписантів гарантувати незалежність та територіальну цілісність України.

Після підписання документа Україна вивела на територію Росії третій за потужністю на той час ядерний арсенал. Натомість Росія у 2014 році на порушення цієї угоди та інших міжнародно-правових актів стосовно відносин з Україною здійснила неприкриту збройну агресію проти України, анексувавши Крим та окупувавши частину території Донбасу.