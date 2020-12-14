Російські танкери в обхід санкцій США перевозять нафту з Венесуели - ЗМІ

Російські приватні структури могли брати участь у транспортуванні нафти з Венесуели в обхід санкцій США проти режиму венесуельського президента Ніколаса Мадуро і державної нафтокомпанії PDVSA.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК.

«Незважаючи на американські санкції проти режиму венесуельського президента Ніколаса Мадуро і державної нафтокомпанії цієї країни PDVSA, російські приватні структури, можливо, беруть участь у транспортуванні нафти з Венесуели», - йдеться в повідомленні.

Видання виявило чотири пов'язаних з Росією фірми, які, ймовірно, здійснювали операції з венесуельською сировиною.

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Першим повідомив, що венесуельську нафту возять танкери з "російськими слідами", в основному в Китай, Reuters (10 листопада). За даними агентства, один з танкерів, які перевозили нафту з Венесуели цього року, зафрахтований компанією Wanneng Munay, чий сайт зареєстровано в червні московською фірмою - ТОВ «О Джи Ікс Трейдинг». 27 листопада Reuters повідомив, що танкер Kyoto (ходить під прапором Панами), зафрахтований Wanneng Munay, на початку листопада вивантажив партію венесуельської нафти в Китаї.

«О Джи Ікс Трейдинг» зареєструвала в Росії в цьому році нових покупців сировини з Венесуели, які придбали більше половини венесуельського експорту нафти минулого місяця: Xiamen Logistic Grass, Olympia Stly Trading, Zaguhan & Co, Karaznbas, Kalinin Business International і Poseidon GDL Solutions . РБК не виявлено в ЄДРЮО жодного з цих юросіб, хоча їхні російські сайти існують і зареєстровані анонімною «приватною особою». Контакти не зазначені, а на сайті Xiamen Logistic Grass фігурують «крупи і макаронні вироби».

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Керівником «О Джи Ікс Трейдинг» в ЄДРЮО значиться Сергій Басов, основним власником - дубайська Marlybone Trading, інформації про її бенефіціарів немає. Басов також є керівником або засновником ще п'яти московських компаній, зареєстрованих за тією ж адресою, що й «О Джи Ікс Трейдинг», уточнює видання.

Крім того, нафтоналивний танкер «Сієрра», зареєстрований у Російському міжнародний реєстрі суден, двічі цього року возив нафту з Венесуели, повідомляє видання з посиланням на співзасновника американської компанії TankerTrackers (відстежує рух нафтотанкерів по всьому світу) Саміра Мадані. За даними керуючого партнера інвестбанку Caracas Capital Markets Расса Даллі, який базується у США, «Сієрра» таємно завантажувала нафту в порту Хосе з головним експортним нафтотерміналом країни в червні і в жовтні цього року.

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З середини року судном володіє й управляє мікропідприємство ТОВ «Рустанкер» (Новоросійськ), зазначено в реєстрі малого і середнього бізнесу ФПС. Його власником значиться офшорна компанія Makandi Marine Inc. з Маршаллових островів, де діє вкрай вигідний режим для бізнесу.

За даними видання, нафту з Венесуели восени забирав танкер «Павіноспіріт» владивостокського ТОВ «Павіно-Танкер». РБК у вересні також писав про супертанкер «Максим Горький», який змінив реєстрацію з Венесуели на Росію.