AstraZeneca погодилася на співпрацю з розробниками російської вакцини

Фармацевтична компанія AstraZeneca, чия вакцина від коронавірусу показала ефективність 70%, погодилася співпрацювати з розробниками російської ще неперевіреної вакцини Sputnik V.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті британської компанії.

«Комбінації різних вакцин можуть стати важливим кроком у профілактиці COVID-19 внаслідок посилення імунної відповіді та підвищення доступності препаратів. Сьогодні ми оголошуємо про початок програми клінічних досліджень з оцінювання безпеки та імуногенності комбінованого застосування вакцини AZD1222, розробленої компанією «АстраЗенека» спільно з Оксфордським університетом, і вакцини «Супутник V», розробленої Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалеї, за участі добровольців віком від 18 років і старше», - йдеться у повідомленні.

В AstraZeneca наголосили, що дослідження різних режимів застосування вакцин необхідно для того, «щоб оцінити можливість створення більш гнучких програм вакцинації, які дадуть лікарям широкий вибір підходів до профілактики захворювання».

Британська компанія впевнена, що комбінації різних вакцин потенційно можуть викликати «стійкішу і тривалішу імунну відповідь».

Наразі компанія AstraZeneca вивчає можливості комбінації різних аденовірусних векторних вакцин.

«Наукова співпраця компанії «АстраЗенека» з Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалеї має велике значення не тільки для вивчення потенціалу комбінованого застосування вакцин та оцінки їх синергізму щодо імунної відповіді, але і для підвищення в майбутньому доступності вакцинації внаслідок широкого портфеля препаратів», - зауважили британські розробники вакцини.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Єврокомісія оголошувала про формування портфоліо з шести вакцин, виробництво яких базується на чотирьох різних технологіях. Єврокомісія уклала шість контрактів з компаніями BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sanofi і Moderna.

Перед допуском до використання на європейському ринку вакцини всіх типів будуть належним чином оцінені Європейським медичним агентством на ефективність і безпеку. Як очікується, перші щеплення від COVID-19 європейці зможуть отримати вже до кінця року.

Загалом у світі станом на ранок 11 грудня зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу.