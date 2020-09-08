Росія запустила в громадський обіг першу партію вакцини від COVID-19

Росія запустила в громадський обіг першу партію вакцини від COVID-19

Укрінформ
МОЗ РФ випустив в громадський обіг першу партію вакцини від коронавірусу "Sputnik V".

Про це повідомила пресслужба російського МОЗ у коментарі "РБК", передає Укрінформ.

"Перша партія вакцини для профілактики нової коронавірусної інфекції "Гам-Ковід-ВАК" ("Sputnik V"), розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї МОЗ Росії, пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду і випущена в цивільний обіг", - поінформували у відомстві.

За даними МОЗ РФ, регіони країни повинні отримати перші партії вакцини найближчим часом.

Читайте також: Китай презентував свої вакцини від COVID-19

За словами заввідділу Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї, професора Олександра Бутенка, російська вакцина від коронавірусної інфекції буде двох категорій: доросла і дитяча.

Нагадаємо: пандемія коронавірусу почалася у грудні 2019 року в Китаї, з того часу у світі було зафіксовано понад 27 мільйонів випадків COVID-19, з них майже 9 тисяч людей померли.

Читайте також: Трамп заявив, що вакцина проти COVID-19 може з'явитися у США вже наступного місяця

До списку вакцин, офіційно допущених до клінічних випробувань Всесвітньою організацією охорони здоров'я, наразі момент входять 33 препарати з різних країн світу, серед яких Велика Британія, Китай, Росія, США, Німеччина, Японія, Індія, Південна Корея, Бельгія, Швеція, Сінгапур, Італія, Австралія, Тайвань, Куба, Франція, Австрія і Канада.

Дев'ять потенційних вакцин перебували на прикінцевій фазі клінічних випробувань.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-