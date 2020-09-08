Росія запустила в громадський обіг першу партію вакцини від COVID-19

МОЗ РФ випустив в громадський обіг першу партію вакцини від коронавірусу "Sputnik V".

Про це повідомила пресслужба російського МОЗ у коментарі "РБК", передає Укрінформ.

"Перша партія вакцини для профілактики нової коронавірусної інфекції "Гам-Ковід-ВАК" ("Sputnik V"), розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї МОЗ Росії, пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду і випущена в цивільний обіг", - поінформували у відомстві.

За даними МОЗ РФ, регіони країни повинні отримати перші партії вакцини найближчим часом.

За словами заввідділу Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї, професора Олександра Бутенка, російська вакцина від коронавірусної інфекції буде двох категорій: доросла і дитяча.

Нагадаємо: пандемія коронавірусу почалася у грудні 2019 року в Китаї, з того часу у світі було зафіксовано понад 27 мільйонів випадків COVID-19, з них майже 9 тисяч людей померли.

До списку вакцин, офіційно допущених до клінічних випробувань Всесвітньою організацією охорони здоров'я, наразі момент входять 33 препарати з різних країн світу, серед яких Велика Британія, Китай, Росія, США, Німеччина, Японія, Індія, Південна Корея, Бельгія, Швеція, Сінгапур, Італія, Австралія, Тайвань, Куба, Франція, Австрія і Канада.

Дев'ять потенційних вакцин перебували на прикінцевій фазі клінічних випробувань.

Фото: Александр Щербак / ТАСС