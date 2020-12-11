Туреччина може відкрити кордони з Вірменією — Ердоган

Туреччина може відкрити свій кордон з Вірменією, якщо Єреван демонструватиме позитивні кроки щодо ситуації в регіоні.

Як повідомляє власкор Укрінформу, таку заяву зробив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, перебуваючи з візитом в Баку.

«Якщо робитимуться позитивні кроки (в регіоні - ред.), ми відкриємо кордон. Ми не маємо наміру залишати постійно закритими кордони із сусідньою країною», - сказав Ердоган.

Турецький президент також наголосив на тому, що у Туреччині проживає 100 тисяч вірмен і в країні немає негативного їх сприйняття, натомість є негативне ставлення до керівництва Вірменії.

Президент Туреччини також припустив можливість створення платформи для співробітництва країн у регіоні, зокрема Туреччини, Азербайджану, Ірану, Грузії, РФ, також Вірменії, завдяки чому можна було б сприяти досягненню миру в регіоні.

Як повідомлялося, турецько-вірменський кордон було закрито у 1993 році унаслідок підтримки Туреччиною Азербайджану під час вірмено-азербайджанської війни в Нагорному Карабаху. Тоді ж було розірвано дипломатичні відносини з Вірменією. В Анкарі обіцяли відкрити кордон за умови, що вірменські війська будуть виведені з Нагірного Карабаху.

Вірменія та Азербайджан 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Відповідно до цього документа, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях, а уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається російський миротворчий контингент.

Фото: АА