У Польщі від коронавірусу помер політик, який називав пандемію «шахрайством»

У Польщі від ускладнень внаслідок інфікування коронавірусом напередодні у віці 66 років помер колишній депутат Сейму Януш Саноцький, який донедавна публічно заперечував існування пандемії COVID-19.

У своїх дописах в соцмережах він наполягав, що пандемія, насправді, є “шахрайством” і закликав уряд зайнятися більш важливими проблемами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зупинімо це божевілля, адже це - очевидне шахрайство, немає жодної пандемії! Зробімо щось, оскільки ці дурники з уряду (й опозиції) нас вб’ють”, - писав Саноцький у Фейсбуці в середині жовтня.

Він наполягав, що за даними МОЗ Польщі смертність від “пандемії” становить лише 0,01%, а відтак цією справою взагалі не варто перейматися.

У середині листопада Саноцький написав у соцмережах, що лежить у лікарні з важкою формою запалення легень у результаті інфікування коронавірусом. Тим не менше, тоді він зауважив, що не відмовляється від своїх попередніх слів про COVID-19.

Cаноцький у попередній каденції Сейму (2015-2019 рр.) публічно заперечував наявність російських військ на Донбасі та війну РФ проти України.

Як повідомлялось, від початку пандемії COVID-19 у Польщі інфікувалися понад мільйон осіб, померли понад 20,5 тис.