У Білорусі затримали жінку, яка стала «символом протестів», загалом – більше 300 осіб

Білоруські правоохоронці заявили про понад 300 затриманих під час протестів, що традиційно пройшли в неділю по країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радые Свабода з посиланням на білоруське МВС.

Зі свого ж боку, правозахисний центр "Весна" станом на 19:20 зібрав прізвища понад 200 затриманих під час розгонів мирних акцій у Мінську та регіонах Білорусі, де люди вийшли на чергові марші протесту проти сфальсифікованих виборів президента та насильства під загальною назвою "Марш свободи".

Найбільше затримань, за даними правозахисників, було в Мінську, але проводилися вони і в Бресті, Гродно, Смолевичах, селищі Хатежино під Мінськом.

У списку "Весни" є прізвище відомої білоруської опозиціонерки Ніни Багінської. За даними правозахисників, її затримали біля Академії МВС у Мінську.

Кілька годин тому білоруський правозахисний центр «Вясна» опублікував інформацію про 141 затриманого на акціях протесту в різних містах Білорусі, перш за все в Мінську (на 16:40 за Києвом).

Як повідомлялося, 6 грудня в Мінську на вулицях була розміщена військова і спецтехніка. У Білорусі проходить недільний протестний «Марш волі». Як і тиждень тому, активісти не збираються в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводять акції в своїх районах.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано тисячі людей, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.