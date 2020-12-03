Генсек ООН закликає світ не ігнорувати настанови ВООЗ, щоб зупинити пандемію

Одна з причин неспинного поширення коронавірусу світом - ігнорування урядами країн наукових настанов щодо стримування хвороби, оприлюднених Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час спеціальної сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Від початку пандемії ВООЗ надала фактичну інформацію та наукові настанови, які мали стати основою для координації глобальної відповіді. На жаль, ми не втілили багато із цих рекомендацій», - наголосив Гутерреш.

У деяких випадках, за його словами, ці настанови надалі відкидаються та ігноруються. "Коли кожна країна рухається у своєму напрямі, вірус поширюється по всіх напрямах", - підкреслив генсек.

У цьому зв’язку Гутерреш звернув увагу на посилення кризи в системі охорони здоров’я, в гуманітарній сфері, а також збільшення небезпеки для розвитку. Крім того, він звернув увагу на зростання соціального й економічного негативного впливу від пандемії.

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Як повідомляв Укрінформ, у четвер в штаб-квартирі ООН стартувала спеціальна сесія Генасамблеї щодо відповіді на виклики пандемії COVID-19. Участь у роботі засідання, яке проходить в інтерактивному режимі, беруть глави держав, урядів, профільних відомств з-понад 150 країн.