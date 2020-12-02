ВООЗ радить носити маски й у приміщеннях, і на вулиці

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує носити маски і всередині, і поза приміщеннями, якщо немає можливості дотримуватися дистанції як мінімум в один метр.

Відповідну заяву розміщено на сайті ВООЗ, передає Укрінформ.

У ВООЗ зазначають, що в громадських місцях, де можуть виникнути осередки поширення коронавірусу, варто носити «немедичні маски як всередині приміщень, таких як магазини, робочі місця і школи, так і поза ними, де неможливе фізичне дистанціювання не менше ніж в один метр».

Також ВООЗ рекомендує завжди носити маску, незалежно від можливості дистанцювання, в приміщеннях, де відсутнє належне провітрювання.

Ця рекомендація поширюється як на дорослих, так і на дітей від 12 років. Малюкам віком до 5 років носіння масок не рекомендоване, а для вікової категорії від 6 до 11 років рішення про те, надягати маску чи ні, приймається з урахуванням конкретної ситуації та вміння дитини правильно використовувати маску, а також від можливості забезпечити нагляд з боку дорослих.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 64 526 022 випадки коронавірусу, зокрема 1 493 487 летальних, одужали 44 736 632 особи.