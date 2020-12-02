У Вірменії скасовують обмеження, введені на час воєнного стану

Уряд Вірменії вирішив зняти обмеження на публікації ЗМІ та проведення мітингів, а також спецрежим в’їзду і виїзду, які були запроваджені через воєнний стан у зв'язку з бойовими діями у Нагірному Карабаху.

Про це повідомив у Фейсбуці керівник апарату уряду Едуард Агаджанян, передає Укрінформ.

«Найближчим часом буде опубліковано рішення уряду № 1917-Н від 2 грудня, згідно з яким знімається заборона на організацію і проведення мітингів і страйків в умовах воєнного стану, який було оголошено в республіці 27 вересня 2020 року, особливий режим в’їзду і виїзду на територію Республіки Вірменія, обмеження на публікації і трансляцію передач», — зазначив Агаджанян.

Як повідомлялося, 27 вересня парламент Вірменії запровадив у країні воєнний стан через бойові дії в Нагірному Карабаху. На цей період у країні заборонялося проведення акцій протесту, мітингів, страйків. Були введені обмеження на в’їзд і виїзд з країни, а ЗМІ були зобов'язані публікувати тільки офіційну інформацію.

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Раніше вірменський парламент відмовився скасувати воєнний стан.

У Єревані тривають організовані 17 опозиційними партіями акції протесту з вимогою відставки глави уряду Нікола Пашиняна.

9 листопада Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно з заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.