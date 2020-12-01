В Єревані протестувальники знову вимагають відставки Пашиняна

В Єревані у вівторок почався черговий протест, його учасники вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання News.am.

Учасники акції з проспекту Маштоца йдуть до будівлі уряду Вірменії.

Повідомляється, що поліція застосувала силу проти демонстрантів. Деяких учасників акції, які перекрили проспект Маштоца, затримали. Їх точна кількість не уточнюється.

Раніше 30 листопада громадяни також проводили акцію протесту, перекривши проспект Маштоца. Під час цієї акції правоохоронці затримали 33 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Єревані тривають організовані 17 опозиційними партіями акції протесту з вимогою відставки глави уряду Нікола Пашиняна.

9 листопада Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно з заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.