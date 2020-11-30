У Єревані перекривали центральний проспект, вимагали відставки Пашиняна

У столиці Вірменії Єревані група громадян, які вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, перекривала центральний проспект Маштоца. Поліція затримала 30 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Вестник Кавказа".

"У відділення поліції доставлено 33 людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що декілька десятків людей зібралися біля будівлі уряду Вірменії. Перед цим вони влаштували ходу центральними вулицями Єревана.

Як повідомляв Укрінформ, у Єревані тривають організовані 17-ма опозиційними партіями акції протесту з вимогою відставки голови уряду Нікола Пашиняна.

9 листопада Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно з заявою, Азербайджанська Республіка та Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабасі та вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін та численні жертви серед мирного населення.

Фото: vestikavkaza.ru