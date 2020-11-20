У Єревані протестувальники знову перекривають вулиці, є затримані

В Єревані група громадян, які вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, перекриває вулиці столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ARMENPRESS.

На цей час закрито перехрестя проспекту Тиграна Меца і вулиці Республіки. Протестувальники намагаються перекрити й проспект Баграмяна.

Поліція вже затримала групу людей із зазначених місць. Точна кількість затриманих поки не повідомляється.

За даними News.am, серед них - керівник аналітичного центру «Енакет» Тигран Абрамян. Приводу підданий колишній керівник апарату парламенту Вірменії Ара Сагателян і керівник природоохоронного руху «Зелене майбутнє» Ваагн Варагян.

Раніше в четвер на аналогічній антиурядовій акції протесту були затримані 24 людини.

Як повідомляв Укрінформ, у Єревані тривають масштабні акції протесту, організовані 17-ма опозиційними партіями з вимогою відставки прем'єр-міністра Пашиняна.

9 листопада Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах із Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Фото: ARMENPRESS