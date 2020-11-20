Міністр оборони Вірменії подав у відставку – ЗМІ

Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян оголосив про складання повноважень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє panorama.am.

За даними ЗМІ, Тонояна на посаді міністра змінить головний радник прем'єр-міністра Вірменії Вагаршак Арутюнян, який у 1999-2000 рр. вже обіймав цю посаду.

Давид Тоноян очолював Міноборони Вірменії з травня 2008 року.

Як повідомлялося, від уряду прем'єр-міністра Нікола Пашиняна чекають розпуску на тлі багатотисячних демонстрацій після підписання угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі, яка забезпечила територіальне просування Азербайджану в цьому регіоні.

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9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.