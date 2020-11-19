Під час протестів у Єревані — два десятки затриманих

В Єревані на акціях протесту представників опозиції затримали 24 осіб.

Як передає Укрінформ з посиланням на News.am, про це повідомили в пресслужбі поліції.

Видання зазначає, що члени партії «Вірменська революційна федерація» (ВРФ) проводять акції протесту в різних частинах Єревана, перекриваючи вулиці. При цьому вони відкривають їх за появи машин «швидкої допомоги».

Як повідомляв Укрінформ, у Єревані проходять масштабні акції протесту, організовані 17-ма опозиційними партіями з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

У четвер антиурядові мітинги опозиції продовжилися. Група громадян, які вимагають відставки Пашиняна, блокує вулиці Єревана. Перехрестя вулиці Аміряна-проспекту Маштоца, ділянка проспект Баграмяна-вулиця Московяна закрита. Містяни збираються на розі вулиць Тигран Мец і Ханджян.

9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Вірменія та Азербайджан уранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.