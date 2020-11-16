Росія розмістила в Нагірному Карабаху «Гради» - ЗМІ

Росія розмістила реактивні системи залпового вогню «Град» на території Нагірного Карабаху, яку вона контролює відповідно до мирних домовленостей, укладених 9 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони РФ заявило про розміщення семи тимчасових спостережних постів у Лачинському коридорі, який сполучає Вірменію з Нагірним Карабахом.

Репортери Reuters стверджують, що особисто бачили в Лачинському коридорі дві системи залпового вогню "Град". Військовослужбовці підтвердили журналістам, що вони прибули з Росії.

В одного з "Градів" був російський військовий номерний знак з регіональним кодом 94, що вказувало на його належність до Закавказького військового округу. Як зазначається, другий "Град" без номерного знака супроводжувала військова вантажівка КамАЗ з російськими номерами того самого військового округу.

Журналісти Reuters також помітили в цьому районі російський танк.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиція, уздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Вірменія й Азербайджан 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових утрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.