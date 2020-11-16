Росія розмістила в Нагірному Карабаху «Гради» - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Міністерство оборони РФ заявило про розміщення семи тимчасових спостережних постів у Лачинському коридорі, який сполучає Вірменію з Нагірним Карабахом.
Репортери Reuters стверджують, що особисто бачили в Лачинському коридорі дві системи залпового вогню "Град". Військовослужбовці підтвердили журналістам, що вони прибули з Росії.
В одного з "Градів" був російський військовий номерний знак з регіональним кодом 94, що вказувало на його належність до Закавказького військового округу. Як зазначається, другий "Град" без номерного знака супроводжувала військова вантажівка КамАЗ з російськими номерами того самого військового округу.
Журналісти Reuters також помітили в цьому районі російський танк.
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху
Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиція, уздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.
Вірменія й Азербайджан 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових утрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.