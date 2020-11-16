РФ відправила в Нагірний Карабах 140 літаків з «миротворцями»

Міністерство оборони РФ з 10 листопада відправило в Нагірний Карабах 140 літаків з "миротворцями".

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Міноборони РФ з розгортання російського військового контингенту миротворчих сил у зоні нагірно-карабахського конфлікту, передає Укрінформ.

«Триває перекидання особового складу, військової техніки і матеріального майна миротворчого контингенту літаками військово-транспортної авіації Росії Іл-76, Ан-124. Всього з 10 листопада 2020 року виконано 140 літако-рейсів. За минулу добу виконано 20 літако-рейсів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що контроль за дотриманням режиму припинення вогню здійснюється миротворчими підрозділами на дев'яти спостережних постах у південній зоні відповідальності і ще дев'яти - у північній.

У Лачинському коридорі (уздовж дороги Забух - радгосп Лисогірський - Зарислі) діють сім тимчасових спостережних постів, які забезпечують проходження військових колон миротворчих підрозділів.

Всього з 14 листопада в місця проживання повернулися 725 осіб, які раніше залишили територію Нагірного Карабаху через бойові дії.

Відповідно до досягнутих домовленостей у Нагірному Карабасі триває обмін тілами загиблих. Він проводиться за координації миротворчих сил РФ і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.